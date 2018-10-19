Главным экспортером для Грузии стал Азербайджан

Тбилиси, , 14:15 — REGNUM По экспорту из Грузии первое место занял Азербайджан. По данным Национальной службы статистики Грузии, за январь-сентябрь 2018 года из Грузии в Азербайджан экспортировано продукции на $343 млн. Это на 104,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Россия по экспорту из Грузии — на втором месте ($314,7 млн), рост экспорта в Россию составил 14,1%. На третьем месте оказалась Армения, экспорт в которую вырос на 34,5% и превысил $199 млн. Турция занимает в этом списке четвертую позицию ($194,6 млн).

Главным партнером Грузии по импорту продолжает оставаться Турция, из которой в январе-сентябре поступило продукции более чем на $1 млрд. Это на 11,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Россия и по импорту в Грузию занимает второе место — $675,5 млн, что на 24,8% превышает показатель за январь-сентябрь 2017 года. На третьем месте — Китай ($647,9 млн), что на 34,7% выше прошлогоднего показателя. При сохранении подобных темпов роста Китай вскоре вполне может обойти по импорту Россию.

Главным торговым партнером Грузии является Турция, внешнеторговый оборот с которой за 9 месяцев текущего года вырос на 13,7% и превысил $1,2 млрд. Россия занимает вторую позицию ($990 млн), Китай — на третьем месте ($811 млн).

Общий объем внешнеторгового оборота Грузии по данным за январь сентябрь текущего года составил более $9,1 млрд, что на 20,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экспорт за этот период вырос на 25,7%, до $2,4 млрд, импорт увеличился на 19,1%, до $6,7 млрд.

Экспорт из Грузии в страны Евросоюза повысился на 13,2% и достиг $533 млн, тогда как экспорт в страны СНГ вырос на 47,2% и превысил $1,16 млрд. По импорту страны ЕС ($1,95 млрд) несколько опередили страны СНГ ($1,94 млрд). Но в целом внешнеторговый оборот со странами СНГ вырос на 29,2% и превысил $3,1 млрд, а внешнеторговый оборот со странами ЕС увеличился на 19,6%, до $2,5 млрд.