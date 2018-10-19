Стали известны даты проведения Восточного экономического форума-2019

Владивосток, , 14:00 — REGNUM Во Владивостоке в 2019 году будет проходить Восточный экономический форум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе форума, даты проведения этого значимого экономического события уже известны. Они определены в соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий.

«V Восточный экономический форум состоится 4−6 сентября 2019 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Ежегодный форум состоится уже в пятый раз и объединит на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, учёных и экспертов практически из всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«За годы проведения форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум прошёл во Владивостоке 11−13 сентября 2018 года. Он стал рекордным по сумме заключённых контрактов. Всего было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 трлн рублей. В его работе приняли участие свыше 6 тыс. делегаций и более 1,3 тыс. представителей СМИ из 60 иностранных государств. Экономическое мероприятие посетили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Республики Корея Ли НакЁн.