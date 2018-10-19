В 2019 году власти Украины обещают увеличить субсидии на $156 млн

Киев, , 13:56 — REGNUM Украинский депутат от фракции Радикальная партия Олег Ляшко обвинил правительство Украины в ограничении прав «украинцев на оформление субсидий». Об этом Ляшко заявил 19 октября с трибуны Рады, обращаясь к премьер-министру Владимиру Гройсману.

«В бюджете на следующий год на субсидии выделено на 20 млрд грн (713 млн долл) меньше чем в этом году. Зарплаты людям не поднимаете, пенсии украинцам не пересчитываете, новые рабочие места не создаете, цены на газ поднимаете, а субсидии уменьшаете. За счет чего людям платить деньги? Почему вы экономите на трудовых украинцах, вместо того, чтобы бороться с контрабандой, восстанавливать собственную экономику, создавать новые рабочие места и поднимать зарплаты?» — возмутился Ляшко.

В свою очередь премьер Гройсман заверил, что на 2019 год правительство заложило на выплату субсидий на 156 млн долл больше чем в 2018 году.

«В мае мы изменили порядок начисления субсидий. Цель одна — нам нужно дать субсидию тем, кто в ней нуждается. Система не может полностью учесть все жизненные обстоятельства людей… В прошлом году на 1 января у нас был долг 20 млрд грн по субсидиям. Мы его в 2018 году погасили. На следующий год мы закладываем 55 млрд (1,962 млрд долл.) — фактически на 4,4 млрд грн больше чем в этом году. Нам хватит средств, чтобы в следующем году выплатить субсидии всем тем, кто в них нуждается», — сказал премьер.

Он также напомнил, что в 2019 году правительство проведет перерасчет пенсий и поднимет минимальную зарплату до 148 долл.

«Минимальная зарплата в 2019 году вырастит на более чем 16% — до 4173 грн… Хотелось бы больше, но надо понимать реальное положение дел. Что касается пенсий. У нас произойдет автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров 1 марта 2019 года. Этот процесс начался», — подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, в 2018 году правительство урезало субсидии и социальные нормативы на потребление энергоносителей для украинцев. В прошедшем отопительном сезоне субсидия покрывала 5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья.

С 1 мая норматив сокращают до 4,5 кубометров. К примеру, если раньше на отопление квартиры площадью 60 квадратов компенсировали 300 кубов, то в следующем отопительном сезоне придется тратить не больше 270 кубометров. Теперь 30 кубометров придется платить без скидки.

Кроме того, кабмин впервые заберет субсидии у семей, которые владеют автомобилем не старше пяти лет, квартирой площадью от 120 квадратных метров и домом площадью от 200 квадратных метров.

Напомним, ранее министерство финансов презентовал законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. При этом министерство социальной политики предлагает разрешить социальным инспекторам ходить по квартирам льготников и инициировать аудит материального положения. Согласно оценкам экспертов, в результате нововведений правительства два миллиона семей потеряют скидки на коммунальные услуги уже с 1 мая 2018-го.