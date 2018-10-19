От долга в 1,2 млрд не отбились: банкротство липецкого завода тягачей

Липецк, , 13:27 — REGNUM Одно из предприятий машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» — ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» в рамках дела о собственном банкротстве не смогло оспорить во второй инстанции включение в реестр требование основного кредитора на сумму свыше 1,292 млрд рублей. Это долги по займу, выданному АО «Курганмашзавод», которое являлось единственным участником липецкого завода на тот момент, и лёгшие в основу иска о банкротстве к ООО, так как последнее выступило поручителем. Постановление вступает в законную силу со дня принятия, но может быть обжаловано в кассационном порядке в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, старейший завод Липецкий области, работающий с 1967 года, был выведен из состава ОАО «Липецкий трактор» в 2009 года и входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы». Группа помимо Липецкой области представлена несколькими десятками компаний в семи регионах России: Алтайском крае, Чувашии, Мордовии, Карелии, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях. Начиная с 2017 года у концерна начались проблемы, связанные с долгом, выкупленным Внешэкономбанком у банков, прокредитовавших концерн за шесть лет до этого. Сумма требований ВЭБ, по разным данным, составляет 70−90 млрд рублей. В базах арбитражных судов России на сегодня имеется несколько исков, в том числе банкротного характера, в которых ВЭБ требует взыскать с различных предприятий концерна многомиллиардные долги. А по одному из исков 13 предприятий группы должны будут выплатить 30 млрд рублей.

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Липецкий завод гусеничных тягачей с декабря 2017 года находится под наблюдение по иску ПАО «ТрансФин-М», которое выдало займ для АО «Курганский машиностроительный завод», а липецкий завод в сделке выступил поручителем. Невыполнение курганским предприятием обязательств по сделке послужило основанием для иска о банкротстве поручителя.

«Заем был предоставлен следующим образом: 592 000 000 рублей 28.10.2015 года, 200 000 000 рублей 03.11.2015 года и 208 000 000 рублей 05.11.2015 года, что подтверждается платежными поручениями №4086 от 28.10.2015 года, №4208 от 03.11.2015 года, №4213 от 05.11.2015 года», — отмечается в материалах суда с уточнением, что «АО «Курганмашзавод» свои обязательства по выплате процентов до настоящего времени не исполнило».

Сумма неисполненных должником обязательств перед кредитором составляет 1292 035 222 рубля 53 копейки. Договор поручительства липецкое предприятие и его иной кредитор, который выступал против этой сделки, также не смогли оспорить. В итоге требования на всю сумму были включены в третью очередь кредиторов.

В октябре 2018 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы одного из кредиторов и самого липецкого завода, оставив решение первой инстанции в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце лета 2018 года было принято решение о передаче концерна «Тракторные заводы» госкорпорации «Ростех», которая займётся оборонной частью предприятий, а гражданские заводы передадут частному инвестору. Среди возможных кандидатов — «дочерняя компания» кипрской фирмы Tadorix Consultants Limited ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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