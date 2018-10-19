В Калуге обсудили вопросы взаимодействия гостиниц и миграционных служб

Калуга, , 12:58 — REGNUM Создание единой системы взаимодействия гостиничного бизнеса и миграционных организаций обсудили в Торгово-промышленной палате Калужской области представители власти и бизнеса. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Агентства регионального развития региона.

Отмечается, что представители гостиничного бизнеса выразили озабоченность сложностью учёта иностранных граждан гостиницами в рамках исполнения обязанности в области миграционного законодательства. Если гостиница принимает иностранных гостей, то на нее распространяется обязанность по постановке их на миграционный учет. В этих целях информацию об иностранце, реквизитах его документов, датах прибытия и убытия и направляют в миграционные службы с соблюдением определенного порядка, который регламентируется постановлением правительства России.

«Сотрудник нашей компании вынужден решать эти вопросы в формате «живой очереди», затрачивая на это много времени. При этом могут возникнуть текущие проблемы с документами. А гость может уже уехать. Как результат — штрафы. В связи с этим необходимо внедрить электронную систему передачи данных», — пояснила на встрече генеральный директор отеля «Best Western Kaluga Hotel» Наталья Семенец.

Единая система взаимодействия позволила бы представителям предпринимательского сообщества значительно сократить временные и финансовые затраты, а также исключила бы возможность привлечения к административной ответственности за несвоевременное предоставление уведомлений.

По итогам дискуссии было сформировано предложение — организовать презентацию компаний, работающих в сфере передачи данных, для участников гостиничного дела.

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