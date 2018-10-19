Пятница, 19 Октября 2018 года
14:06:36 МСК

Нацбанк Казахстана применил 71 санкцию против банков

Экономика

На Банк Астаны пришлось 35% всех санкций

Астана, 19 октября 2018, 12:58 — REGNUM  По итогам третьего квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил 71 санкцию и ограничительную меру в отношении банков второго уровня, сообщает 19 октября издание Zakon.kz.

За нарушение прав и законных интересов потребителей финансовых услуг финансовый регулятор применил 28 штрафов и 43 ограничительные меры в виде письменных предписаний.

На Банк Астаны пришлось 35% всех санкций, на Казкоммерцбанк — 10%, ForteBank — 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава Национального банка Астаны Данияр Акишев заявил, что ликвидация Банка Астаны, ЭксимБанка и Qazaq Banki возможна только в случае положительного решения суда

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Нацбанка Казахстана прокомментировал ситуацию с «тонущими» банками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить