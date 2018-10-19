Нацбанк Казахстана применил 71 санкцию против банков

Астана, , 12:58 — REGNUM По итогам третьего квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил 71 санкцию и ограничительную меру в отношении банков второго уровня, сообщает 19 октября издание Zakon.kz.

За нарушение прав и законных интересов потребителей финансовых услуг финансовый регулятор применил 28 штрафов и 43 ограничительные меры в виде письменных предписаний.

На Банк Астаны пришлось 35% всех санкций, на Казкоммерцбанк — 10%, ForteBank — 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава Национального банка Астаны Данияр Акишев заявил, что ликвидация Банка Астаны, ЭксимБанка и Qazaq Banki возможна только в случае положительного решения суда

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