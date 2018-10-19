Карачаево-Черкесия: дорога к «Медовым водопадам» откроется в ноябре

Черкесск, , 12:45 — REGNUM К туристическому комплексу «Медовые водопады» в Карачаево-Черкесии будет открыта автомобильная дорога. Ее запуск планируется уже в ближайшее время — в ноябре 2018 года. Дорога строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».

Точную дату открытия власти региона пока не называют, однако известно, что к этому событию будет приурочен ежегодный фестиваль «Праздник айрана», пишет ТАСС. Стоит отметить, что ранее датой проведения ставшего уже традиционным фольклорно-этнографического праздника называлось 1 октября.

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Напомним, туркластер «Медовые водопады» находится в 20 км от города Кисловодска в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Название свое он получил от пяти водопадов, впадающих в реку Аликоновку: Жемчужного, Скрытого, Шумного, Малого Медового и Большого Медового.

Фестиваль «Праздник айрана», который проводится при поддержке федерального агентства по туризму РФ, станет площадкой для представления творчества артистов и коллективов Карачаево-Черкесии, для проведения спортивных состязаний, демонстрации блюд карачаево-балкарской кухни.

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