Конкурс на новый бренд Санкт-Петербурга приостановлен УФАС

Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Санкт-Петербургское Управление ФАС России приостановило объявленный ранее городским комитетом по развитию туризма конкурс на разработку территориального мета-бренда Санкт-Петербурга, а также бизнес-плана Агентства по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга.

Конкурс был объявлен после расторжения по требованию УФАС скандального договора Смольного с ООО «Студия Артемия Лебедева», признанного незаконным.

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Как сообщили 19 октября в петербургском управлении антимонопольной службы, на этот раз конкурс приостановлен по жалобе представительства Ассоциации Коммуникационных Агентств России в Санкт-Петербурге. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, по которому пройдет разбирательство, составляет более 8 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнить контракт победителю конкурса необходимо было к 1 декабря 2018 года. В его рамках победитель должен был разработать платформу, архитектуру, коммуникационную стратегию мета-бренда Санкт-Петербурга, текстовый логотип и фирменный знак, а также систему суббрендов.

Одновременно нужно было разработать концепцию, структуру и бизнес-план городского агентства по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга.

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