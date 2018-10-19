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Правительство Украины нашло способ выплачивать шахтерам зарплаты

Экономика

Нужно модернизировать шахты, считает глава правительства

Киев, 19 октября 2018, 12:21 — REGNUM  Деньги на модернизацию угольной отрасли уходят на выплату заработной платы шахтерам, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 19 октября «Укринформ».

По его словам, сейчас украинские шахты нерентабельны, и деньги, выделяемые на обновление шахт, нужно тратить эффективнее. Чтобы поднять цену добываемого угля, шахты должны быть модернизированы, а угледобыча — увеличена. Гройсман отметил, что таким образом можно будет выплатить задолженность по зарплате шахтерам. Также глава украинского правительства добавил, что на модернизацию шахт в 2019 году будет выделено 2,3 млрд гривен ($82 млн).

Напомним, украинским шахтерам регулярно задерживают зарплату на несколько месяцев, из-за чего по всей стране вспыхивают забастовки рабочих.

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Социально-экономический кризис на Украине
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