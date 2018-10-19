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США планируют предоставить странам Туркестана торговые преференции

Экономика

Мероприятие было посвящено обсуждению торговых и инвестиционных возможностей стран Туркестана

Астана, 19 октября 2018, 12:23 — REGNUM  США может предоставить странам Туркестана преференции по беспошлинному доступу более 4800 товаров на американский рынок, сообщили 19 октября в пресс-службе министерства национальной экономики Казахстана.

Представители США отметили данную возможность в ходе VIII Центрально-Азиатского торгового форума в Ташкенте. В форуме приняла участие делегация министерства национальной экономики Казахстана. Мероприятие было посвящено обсуждению торговых и инвестиционных возможностей стран Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, VIII Центрально-Азиатский торговый форум «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» прошел 17−18 октября. Мероприятие организовано агентством США по международному развитию USAID.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане стартовал международный Туркестанский торговый форум

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