Прогнозы Минфина РФ сравнили с гаданием на кофейной гуще

Москва, , 12:22 — REGNUM Прогнозы Минфина РФ о росте нефтегазовых доходов или уровне инфляции не вполне адекватны реальности, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 19 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя изменения, которые будут внесены в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

«Дело в том, что такого рода прогнозы сейчас оказываются очень мало адекватны реальности, — сказал Бузгалин. — И это не из-за того, что там плохие модели или прогнозы делают плохие специалисты. И даже в ряде случаев не из-за того, что у них есть какой-то социальный интерес. Всё дело в том, что экономика РФ недостаточно поддаётся государственному регулированию и во многом зависит от внешних обстоятельств, которые оказывают на неё очень значительное влияние».

В этой связи Бузгалин призвал не путать государственное регулирование, означающее, по сути, мелочную бюрократическую опеку, и государственное регулирование, которое нацелено на решение стратегических задач в рамках устойчивых программ развития.

«В настоящее время нет жёстких мер (например, жёстко фиксированного валютного курса), стабилизующих российскую экономику в мировых штормах, — констатировал Бузгалин. — Кроме того, сами регулирующие меры государства приобретают порой совершенно неожиданный характер. Стабильных правил игры с программами развития на несколько лет с большими инвестициями нет, хотя именно они могли бы стать теми якорями, которые стабилизировали бы экономику и позволяли делать прогнозы. Без этого все прогнозы — это гадания на кофейной гуще в рамках стандартной модели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту поправок в закон о главном финансовом документе на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, нефтегазовые доходы должны увеличиться с 2,7 трлн рублей до 4 трлн рублей. Прогноз по инфляции Минфином РФ также повышен — с 2,8% до 3,4%.

Также отметим, что реальные располагаемые денежные доходы граждан России в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Таким образом, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы граждан России в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении.

Что касается инфляции, то она, по информации этого ведомства, в годовом выражении ускорилась до 3,4% с 3,1% в августе, достигнув максимального значения с июля 2017 года.

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