Началось! «Лебедь», «рак» да «щука» спровоцировали новый бензиновый ажиотаж

Светлана Шаповалова, , 14:43 — REGNUM

Для участников российского рынка нефтепродуктов уходящая неделя оказалась весьма насыщенной событиями, но, как и следовало ожидать, разговоров было много, а понимания о том, как сдержать вновь подступивший бензиновый ажиотаж, — практически ноль. Представители регуляторов и министры, ранее заявлявшие об отсутствии оснований для резкого скачка цен на моторное топливо, начали менять свою точку зрения, предлагая взаимоисключающие меры по исправлению ситуации. Тем временем напряжённость, которую связывают с непомерными экспортными аппетитами нефтяников, уже сказалась на АЗС десятков столиц регионов России. Даже очереди кое-где появились. И закрытые заправки.

Началось!

Даже «средние по больнице» данные Росстата о динамике потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо свидетельствуют о том, что на 15 октября 2018 года рост цен произошёл повсеместно. Тому есть объяснение: которую неделю растут оптовые цены, чего не скажешь об объёмах производства нефтепродуктов и насыщения ими внутреннего рынка.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации) в процентах 1 октября 8 октября 15 октября 15 октября 2018 г. к концу к предыдущей дате регистрации сентября 2018 г. декабря 2017 г. Бензин автомобильный 100,0 100,1 100,1 100,2 109,1 в том числе: марки АИ-92 100,1 100,1 100,1 100,2 109,3 марки АИ-95 100,0 100,1 100,2 100,3 109,3 марки АИ-98 100,1 100,1 100,2 100,3 107,7 Дизельное топливо 100,1 100,2 100,3 100,5 110,6

Согласно данным по мелкооптовым и розничным ценам в различных регионах РФ по состоянию на 18 октября 2018 года, подготовленным Российским топливным союзом, с конца августа 2018 года рост мелкооптовых цен составил 3−4 руб./л (в отдельных регионах до 5−6 руб./л), что в условиях неизменных розничных цен способствовало значительному снижению маржинальной доходности АЗС и их балансированию за гранью рентабельности розничных продаж моторного топлива.

«Последовательное увеличение мелкооптовых цен привело к тому, что в большинстве регионов РФ мелкооптовые цены вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на дизельное топливо уже находятся на одном уровне с их же розничными, либо превышают их.

В отдельных регионах РФ подобная ситуация складывается и по автомобильным бензинам (Приморский край, Камчатский край, Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область, Тюменская область, Татария, Владимирская область, Санкт-Петербург). Вместе с тем розничные цены независимых АЗС в большинстве регионов по-прежнему превышают розничные цены АЗС ВИНК, что приводит к перераспределению клиентской базы в сторону АЗС ВИНК и дальнейшим потерям независимых АЗС», — отмечают в РТС.

№ п/п Регион (город) Компания (мелкооптовые поставки) Мелкооптовые цены Компания (реализация на АЗС) Розничные цены ДТ АИ-92 АИ-95 ДТ АИ-92 АИ-95 руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л 1 г. Москва РН-Москва 44,18 39,41 43,05 РН-Москва 43,98 41,85 45,56 Газпромнефть-РП 44,18 39,79 43,20 Газпромнефть-Центр 43,56 41,87 45,09 Лукойл-ЦНП 42,04 40,36 41,81 Лукойл-ЦНП 44,72 42,45 46,35 Среднее значение 43,47 39,85 42,69 ВЕМЕС 44,92 41,96 45,73 Астра 46,87 43,66 47,25 НефтьМагистраль 45,41 42,23 45,77 2 г. Санкт-Петербург РН-СЗ 45,16 39,90 43,20 РН-Северо-Запад 43,65 40,55 43,81 BP (РН-Северо-Запад) 44,12 40,85 44,51 Газпромнефть-СЗ 45,41 40,13 44,25 Газпромнефть-северо-запад 43,85 41,05 44,11 Лукойл-СЗНП Лукойл-СЗНП 44,9 41,4 44,95 Сургутнефтегаз 43,08 39,12 43,13 Киришиавтосервис 43,92 40,81 44,14 Татнефть 44,65 40,65 44,33 Татнефть-АЗС-запад 44,64 41,9 44,98 Среднее значение 44,58 39,95 43,73 ПТК 49,77 42,47 45,48 Фаэтон 45,81 41,34 45,44 NesteOil 45,91 42,11 46,05 Shell 47,99 42,4 45,65 CircleK 46,11 41,16 44,64 Линос 46,77 40,62 45,03 3 Владимирская область * РН-Рязань 45,03 39,81 43,67 РН-Рязань 42,80 40,20 43,10 * Газпромнефть-РП 45,78 39,37 42,96 Газпромнефть 44,30 40,90 43,80 Среднее значение 45,41 39,59 43,32 РОСТТЕХ 46,50 42,00 45,00 Сити-Ойл 47,05 43,51 48,09 4 Рязанская область Роснефть-Рязаньнефтепродукт 43,34 38,43 42,76 Газпромнефть-РП 43,66 38,37 42,25 Среднее значение 43,50 38,40 42,51 Шелл-Нефть 44,99 41,59 44,69 5 Воронежская область Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 44,00 39,22 43,80 Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 43,80 42,00 45,10 Среднее значение 44,00 39,22 43,80 ВТК 44,39 42,45 45,99 Shell 44,25 42,45 45,85 Калина 45,15 43,35 46,55 6 Нижегородская область Газпромнефть-РП 45,95 40,05 43,20 Газпромнефть 43,20 41,00 43,65 Лукойл-Волганефтепродукт 41,20 39,33 40,65 Лукойл-ВНП 44,14 41,14 44,49 Среднее значение 43,58 39,69 41,93 Сити-Петролеум 45,50 41,50 44,90 Петрол 52 45,50 41,50 44,90 Волга-Нефтепродукт 46,00 42,00 45,50 7 Костромская область Газпромнефть-РП 44,67 38,48 42,63 РН-Ярославль 44,50 38,33 42,60 ТНК 43,65 41,25 43,25 Среднее значение 44,59 38,41 42,62 КТК 46,95 41,25 43,95 Shell 43,69 41,19 43,2 8 Саратовская область Саратовнефтепродукт (РН) 43,69 39,16 43,52 Роснефть (ТНК) 42,45 40,85 43,85 Среднее значение 43,69 39,16 43,52 Башнефть 42,30 40,70 43,70 GP Vympel 43,50 41,90 45,10 ТОРЕКО 43,50 42,00 45,50 Лукойл 43,50 41,60 45,10 9 Чувашская Республика ** Башнефть-розница 38,01 41,75 Башнефть — Розница 43,00 40,20 43,40 Чув.филиал «Татнефть АЗС Центр» 43,52 40,42 41,75 Чув.филиал «Татнефть АЗС Центр» 44,80 40,60 43,50 ** Лукойл-Волганефтепродукт 42,70 41,70 43,00 Лукойл 45,69 41,24 45,24 Среднее значение 43,11 40,04 42,38 ИРБИС 45,49 40,79 43,99 ЧебНЕФТЬ 45,49 41,59 44,47 10 Республика Башкортостан Башнефть-розница 43,93 37,67 42,23 АЗС Башнефть 43,50 40,30 43,30 ЛУКОЙЛ-УНП ЛУКОЙЛ-УНП 44,90 41,25 44,99 Среднее значение 43,93 37,67 42,23 ОПТАН 43,50 40,30 43,30 АЗС-КПД 43,40 40,30 43,10 11 Республика Татарстан Башнефть 45,02 39,09 43,47 Башнефть 42,90 40,50 43,10 Лукойл Лукойл 42,90 40,50 43,10 Таиф НК 44,52 Таиф НК 42,90 40,50 43,10 Татнефть 44,52 Татнефть 42,80 40,40 43,00 Среднее значение 44,69 39,09 43,47 Ирбис 46,49 41,00 43,50 Волга Ойл 45,80 40,50 43,40 Форт Римэкс 46,40 41,00 43,50 Эконом 45,30 40,40 43,10 12 Тюменская область ГПН 44,98 38,70 42,24 ГПН 44,60 40,30 43,40 Лукойл 44,87 39,63 42,51 Лукойл 46,15 41,25 45,15 Среднее значение 44,93 39,17 42,37 АЗС Н-1 45,20 40,30 43,90 Нью Петрол 44,00 39,30 42,40 Кондор 44,00 40,00 43,00 13 Новосибирская область Газпромнефть-РП 46,04 39,11 42,38 Газпромнефть-Новосибирск 45,28 40,21 43,07 Роснефть-Новосибирскнефтепродукт 48,26 38,89 42,71 Роснефть-Новосибирскнефтепродукт 45,25 40,2 43,2 Среднее значение **** 46,04 39,11 42,38 Лукойл (Франшиза) 48,9 40,85 44,2 SHELL (Франшиза) 45,29 40,19 44,19 Янтарь 45,9 40,35 43,5 Хорос 46,3 41,3 44,1 ПРАЙМ 46,9 40,65 14 Красноярский край РН-КНП 46,93 39,13 42,24 РН-КНП 45,40 40,00 42,10 ГПН-РП 44,71 39,28 42,62 ГПН-РП 45,55 40,15 42,20 Среднее значение 45,82 39,21 42,43 25 часов 46,90 41,60 44,50 КНП 46,90 41,60 44,40 15 Алтайский край Роснефть-Алтайнефтепродукт 48,59 39,00 42,41 Роснефть-Алтайнефтепродукт 44,15 40,35 42,15 Газпромнефть 46,14 39,07 42,26 Газпромнефть 44,15 40,15 42,20 Среднее значение 47,36 39,04 42,33 Октан 45,10 40,90 42,80 Лукойл 45,30 41,05 42,95 16 Иркутская область Иркутскнефтепродукт 43,76 40,85 43,17 АО «Иркутскнефтепродукт» 44,50 40,70 41,20 Среднее значение 43,764 40,85 43,17 БРК 47,40 43,20 46,40 Омни 47,40 43,20 46,30 17 Республика Бурятия Бурятнефтепродукт 43,68 40,24 42,64 Бурятнефтепродукт 44,40 40,20 42,50 Среднее значение 43,68 40,24 42,64 Крайснефть 44,30 40,10 42,40 18 Читинская область РН-Востокнефтепродукт 45,86 41,223 44,84 РН-Востокнефтепродукт 44,75 39,80 42,00 Среднее значение 45,86 41,22 44,84 БРК 50,00 45,40 46,80 ПАО Нефтемаркет» 50,40 45,80 47,30 КОРС 50,40 45,80 47,20 19 Амурская область РН-Востокнефтепродукт 53,32 42,62 43,89 РН-Востокнефтепродукт 45,2 41,3 43,8 ННК-Амурнефтепродукт 46,81 41,74 43,04 ННК-Амурнефтепродукт 45,2 41,3 43,8 Среднее значение 50,06 42,18 43,47 ДНК 49,9 44,3 45,8 Машина 48,9 43,3 44,8 20 Камчатский край ННК-Камчатнефтепродукт 52,17 45,48 46,41 ННК-Камчатнефтепродукт 50,35 45,6 49,25 Среднее значение 52,17 45,48 46,41 ТСК 55,50 49,90 51,00 Востокнефтепродукт 55,35 49,70 50,85 21 Приморский край РН-Востокнефтепродукт 48,30 42,07 43,42 РН-Востокнефтепродукт 44,45 41,45 42,4 ННК-Приморнефтепродукт 48,47 42,55 42,41 ННК-Приморнефтепродукт 44,59 41,49 42,50 Среднее значение ***** 48,32 42,12 43,32 Октант 49,97 43,97 46,97 НК Уссури 48,95 43,05 44,95

В условиях действующего соглашения правительства с руководителями крупнейших нефтяных компаний о заморозке цен на АЗС, нефтяники компенсируют убытки от розницы в оптовом и экспортном сегментах, в то время как независимые АЗС вынуждены либо генерировать убытки и разоряться, либо — поднимать цены.

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По словам генерального директора агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, слова которого цитирует Interfax, осенняя ситуация на рынке дизельного топлива сильно напоминает весенний бензиновый ажиотаж: между оптовыми и розничными ценами установился значительный диспаритет, и в некоторых регионах независимые АЗС подняли цены на ДТ примерно на 5 рублей, чтобы вернуть маржинальность продаж.

Гадание на кофейной гуще

Первым из людей государевых тревогу забили в Счётной палате РФ. Ведомство Алексея Кудрина в заключении по проекту бюджета 2019−2021 годов было настроено весьма категорично:

«С 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин в России».

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Практически следом о необходимости не повышать акцизы заявили в ФАС, хотя ранее антимонопольщики отмечали, что не видят на рынке топлива серьёзных проблем и оснований для резкого роста цен.

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Радует хотя бы то, что чиновники прониклись серьёзностью ситуации, о которой Российской топливный союз, к примеру, говорит уже весь последний год.

«Счётная палата и Кудрин называют вещи своими именами. Рынок нефтепродуктов сейчас регулируют не рыночными механизмами, а неприемлемыми методами. Это и не рынок, и не госрегулирование. Считаю, что в 2019 году чуда не случится, рост цен на бензин будет. Но просто к этому нужно идти планово, а не так, как может случиться: сегодня 40, а завтра — 47 рублей литр. Для чего? Кому от этого будет легче?

Мы потеряем часть бизнеса, оставим людей без работы, получим большое количество банкротов, а для чего — непонятно. Для того чтобы у нефтяников всё было здорово?» — отметил в интервью ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

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Впрочем, существуют и те, кто по-прежнему полагает, что никаких существенных скачков топлива не произойдёт. Но если председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis 2018 не слишком внятно пояснила, почему она так считает, то глава минфина Антон Силуанов уверен, что «резких скачков» не планируется из-за отрицательного акциза, который позволит нефтеперерабатывающим компаниям компенсировать увеличение финансовой нагрузки.

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Увы, без учёта положения дел всех участников топливного рынка, такие громкие заявления имеют много схожего с гаданием на кофейной гуще. И независимым экспертам в этом смысле верится больше хотя бы потому, что их прогноз о весеннем ажиотаже и его осеннем продолжении сбылся.

«Рукотворное явление»

Напомним, аналогичная ситуация произошла в конце мая 2018 года: в условиях ослабления национальной валюты и роста мировых цен не нефть, экспорт стал приоритетным направлением деятельности вертикально интегрированный нефтяных компаний (ВНИКов), которые таким образом создали напряжённость на внутреннем рынке. Но вместо того чтобы ограничить экспорт, правительство понизило топливные акцизы в обмен на обещания нефтяников о заморозке розничных цен с 1 июля. Этого, по оценке Счётной палаты, «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

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Вместе с тем гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что между майской и октябрьской ситуацией есть ряд отличий.

«Текущий дефицит зимнего дизтоплива — на 99% рукотворное явление. НПЗ могут настроить работу так, чтобы увеличить производство и поставки на внутренний рынок достаточных количеств морозостойкого топлива. То, что компании не сделали этого, скорее, свидетельствует об умысле. Допускаю, что целью очередного топливного кризиса является усиление позиции нефтяников в переговорах по компенсации недополученной выручки на внутреннем рынке», — поделился наблюдением эксперт.

Кризис в разгаре

Напомним, ранее Правительство России заявляло о намерении поддержать нефтяников рублём. За льготы в сумме не менее чем в 900 млрд рублей государство рассчитывает получить свыше 1,7 трлн рублей налогов.

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Но опять вопрос: насколько реальны эти расчёты и как быть с теми 60% российского топливного рынка, которые занимают независимые компании? Они не производят нефть, зато с мая 2018 года копят убытки на заморозке розницы.

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«С 1 января 2019 года правительство планирует повысить топливные акцизы, пониженные 1 июня 2018 года, и тут же их компенсировать обратным акцизом. По сути, положение на оптовом рынке не изменится. Цены у вертикально интегрированных холдингов какие есть на сегодняшний день, такими они, по всей видимости, и останутся. Ну, а то, что 60 процентов — это частные АЗС, никого не волнует», — ранее подчёркивал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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Гораздо более резкую оценку положению дел озвучил президент РТС Евгений Аркуша:

«На бирже ситуация, действительно, тяжелая. Но в рознице все еще хуже. Если в апреле — мае с ростом оптовых цен увеличивались и розничные, то сейчас цены на АЗС ВИНК «заморожены», а независимые держать цены уже не могут. В итоге в некоторых регионах на частных заправках цены на топливо выше, чем у ВИНК на 5 рублей. Конечно, клиенты уходят. Я считаю, что ценовой кризис в разгаре, особенно остро его чувствует независимая розница, которая, по сути, находится в предсмертном состоянии».

«Игры» с топливом

Судя по тому, что цена дизтоплива на АЗС ряда регионов уже превысила 50 рублей за литр, многие эксперты полагают, что нынешней осенью ситуация более сложная, чем в мае: затянувшийся ценовой дисбаланс привел к тому, что розничный сегмент окончательно утратил запас прочности.

«Речь идет не только о независимых АЗС, хотя в этом секторе ситуация наиболее критичная — в десятке регионов частные предприятия уже начали работу по сокращенному графику либо вообще приостановили деятельность. Кризисная ситуация коснулась и розницы ВИНК, отмечаются перебои в связи с отсутствием топлива на АЗС крупных компаний. А постоянно растущая экспортная альтернатива приводит к тому, что топливо с низкомаржинального внутреннего рынка направляется на экспорт», — отметил генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илья Мороз.

Как и Юрий Матвейко, глава нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин тоже не видит логики в действиях правительства РФ по стабилизации роста цен на моторное топливо. По всему выходит, что правительство повышает акцизы, чтобы наполнить бюджет, и одновременно платит из этого же бюджета компенсации нефтяникам. При этом совершенно непонятно, в какую кубышку складываются полученные сверхдоходы.

Тем временем ситуация в регионах продолжает оставаться весьма и весьма непростой — особенно на территориях отдалённых, куда редкий ВНИК в сложившихся условиях поставит в достаточном количестве топливо. А если и поставит, то о нём могут не слишком чистые на руку сотрудники «позаботиться».

Так, к примеру, произошло недавно на Дальнем Востоке: в крупном мошенничестве при продажах топлива уличили «ННК-Хабаровскнефтепродукт». В процессе разбирательства выяснилось, что при использовании «вредоносной компьютерной программы» недолив составлял 5% от общего объема реализованных нефтепродуктов. В ходе обысков на квартире одного из подозреваемых было обнаружено огромное количество датчиков и самодельных устройств. Но следователи не очень-то поверили в заверения, что всё это используется «для игр». Судя по тому, что в квартире одного из сотрудников компании вместе со схемами и отчётами нашли 10 млн рублей и иностранную валюту, эти «игры» были весьма дорогими.

Оставить всё как есть?

Для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке нужно не так уж много, но уже давно ясно, что интересы простых его участников учитываются далеко не в первую очередь. Поэтому в отсутствие волевого решения об ограничении экспорта российской нефти существуют и другие оперативные меры, которые позволили бы сдерживать бензиновый ажиотаж. В их числе — увеличение биржевых продаж нефтепродуктов доминирующими производителями.

«Расчеты, проверенные на практике, показывают, что, например, при поддержании объемов биржевых продаж бензина на уровне 600 тыс. т в месяц (порядка 20% от производства) биржевые индексы переставали упорно лезть вверх», — пояснил глава РТС Евгений Аркуша.

По его оценке, в текущих реалиях для нормализации ситуации логично было бы не повышать акцизы с 1 января 2019 года.

Но как тогда быть с региональными дорожными фондами, поступления в которые формируют эти самые акцизы? Первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов ещё в июне высказывал опасения, что в результате акцизного снижения из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС, да и регионы понесут потери.

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Судя по тому, что 8 октября Госдума РФ запросила у правительства информацию о последствиях возможного отказа от повышения акцизов на бензин, народные избранники будут ещё какое-то время размышлять по этому поводу. Практика показывает, государевы «лебедь», «рак» да «щука» по другому не умеют себя вести.

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