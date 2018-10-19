Ассоциацию саратовских строителей, включающую 350 фирм, требуют обанкротить

Саратов, , 12:01 — REGNUM В Арбитражный суд Саратовской области поступил иск с требованием признать банкротом ассоциацию «Объединение саратовских строителей». Иск оставлен без движения до 22 ноября 2018 года для устранения недочётов. В ассоциацию на конец 2017 года входило свыше 350 компаний, с 2009 года она имела статус саморегулируемой организации, но 19 декабря 2017 года исключена из госреестра СРО. Будучи в статусе СРО, она получила печальную известность тем, что почти 1,3 млрд рублей компенсационного фонда, аккумулированного в ней компаниями, «застряли» в трёх «погоревших» банках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве поступил 17 октября 2018 года от ООО «Трек» из Удмуртии, сумма претензий составила 410 390 рублей. 18 октября 2018 года суд оставил исковое заявление без движения в связи с недочётами, которые истец должен устранить до 22 ноября 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация «Объединение саратовских строителей» («ОСС (СРО)») создана 12 августа 2004 года, но с 18 апреля 2018 года находится в стадии ликвидации. Год назад в число членов СРО входило более 1,1 тыс. различных компаний, но к концу 2017 года их число сократилось до чуть более 350. Ликвидатор — Александр Константинов. Учредителями организации выступили десять компаний и Владимир Константинов. Организация с октября 2009 года имела статус саморегулируемой организации, но 19 декабря 2017 года была исключена из государственного реестра СРО по собственному заявлению.

«До исключена из госреестра Ассоциация «ОСС (СРО)» была одним из крупнейших объединений профессионалов — строителей, участниками которого стали более 1000 предприятий строительного комплекса, каждое из которых имело свидетельство о допуске к работам», — отмечается на портале «Все о саморегулировании» и уточняется, что до 5 июля 2017 года организация носила название некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» (НП «МОС (СРО)»).

По данным с официального сайта ассоциации, размер компенсационного фонда на начало декабря 2017 года у неё составлял свыше 1,6 млрд рублей. В банках с отозванной лицензией у ассоциации находилось более 1,291 млрд рублей.

Примечательно, в мае 2017 года в том же здание, что и бывшее СРО, которое требуют обанкротить, была зарегистрирована еще одна строительная ассоциация — «Саратовские строители». Отличается лишь номер офиса.