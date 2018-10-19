В РФ людей грабят, рассказывая им при этом про патриотизм, – Михаил Делягин

Москва, , 11:17 — REGNUM При той социально-экономической политике, которую проводит правительство РФ, жить нельзя, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на долю 10% самых обеспеченных граждан РФ приходится 82% всего личного богатства в РФ.

«У нас действительно очень высокий уровень неравенства, — признал Делягин. — Он один из самых высоких в мире. У нас он «круче», чем в большинстве развитых стран мира. США и Китай в этом плане значительно более демократичные страны, чем Россия. В Китае государство прямо заботится о своём народе, и в США оно пытается заботиться о народе тоже. Ситуации с повышением НДС при бюджете, захлёбывающемся от денег, или с налоговым манёвром (который придуман для того, чтобы сделать бензин недоступным для значительной части общества) невозможны ни для США, ни для Китая, которые ориентируется на развитие и укрепление своих стран, а не на их уничтожение».

При этом Делягин спрогнозировал, что уровень неравенства будет в РФ только нарастать.

«Жить при такой социально-экономической политике нельзя, — констатировал экономист. — В конце концов, когда людей убивают, они либо восстают, либо умирают. В своё время США возникли потому, что Англия своей налоговой политикой процветающие колонии в течение одного года опустила в ад чудовищной экономической депрессии. А у нас это длится почти 30 лет. Если людей просто грабить, рассказывая им при этом про патриотизм и развитие, неравенство от этого только возрастает. Что мы, собственно, и наблюдаем».

Напомним, как сообщили 18 октября «Ведомости» со ссылкой на ежегодный отчет о мировом благосостоянии, подготовленный швейцарским банком Credit Suisse, на долю 10% самых обеспеченных граждан РФ приходится 82% всего личного богатства в России.

Согласно этому документу, по уровню концентрации богатства Россия обогнала США, одного из лидеров по этому показателю. В Америке на долю 10% самых состоятельных жителей приходится 76% личных средств. РФ также оставила позади Китай: там 10% самых обеспеченных граждан завладели 62% богатств.