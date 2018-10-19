Нефть будут продавать — эксперт

Москва, , 10:58 — REGNUM При падении цен на нефть ниже отметки $79 за баррель путь распродаж может открыться к ценам в $75 и $74. Потенциал «просадки» цен на 5−6% очень сильно будет зависеть от предстоящей в ближайшее время публикации статистических данных. Об этом 19 октября сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий (ООО «ЦСИТ») Денис Владимиров.

По словам эксперта, как фактор давления рынок уже учитывает уверенный рост запасов нефти в США, сильный американский доллар, который нацелился на новые максимумы года и выгоду дорогой нефти для российской экономики.

«К сожалению, спекулянты ориентированы не на спрос и предложение в мире, а на политические и вербальные драйверы. Потому сообщения в СМИ о том, что санкции США в совокупности с удорожанием нефти поддержали экономическое положение России явно становятся одним из драйверов для давления на котировки Brent в ближайшее время», — отметил Владимиров.

Также аналитик подчеркнул, что в качестве статистических данных, которые могут повлиять на «усиление распродаж» следует обращать внимание на публикации о количестве работающих буровых установок в США.

«Релиз назначен, традиционно, на пятницу, 20:00 мск», — сообщил он.

Продолжение роста этого показателя вместе с высоким уровнем запасов будет поводом активных распродаж нефти перед выходными, на американской сессии, добавил эксперт.

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