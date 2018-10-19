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Сингапур готов заключить торговое соглашение с Великобританией после Brexit

Экономика

Премьер-министр стран Ли Сяньлун отметил, что он готов расширить условия нового соглашения как с Евросоюзом, так и с Соединенным Королевством

Сингапур готов заключить торговое соглашение с Великобританией после Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Сингапур, 19 октября 2018, 11:10 — REGNUM  Сингапур готов заключить торговое соглашение с Великобританией после ее выхода из Европейского союза, сообщает 19 октября Reuters.

Премьер-министр стран Ли Сяньлун отметил, что он готов расширить условия нового соглашения как с Евросоюзом, так и с Соединенным Королевством.

«Мы надеемся на то, что сможем продолжить переговоры с Великобританией без относительно того находится ли она в ЕС или выйдет из него», — подчеркнул Ли Сяньлун.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, после чего она вынуждена будет заключать новые торговые соглашения с представителями мирового сообщества.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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