«Татфондбанк» пополнит кассу за счёт фирмы, аффилированной с экс-главой

Казань, , 10:35 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк» требует с компании, аффилированной с экс-председателем правления банка Робертом Мусиным, АО «Земельная корпорация «Лидер» еще более 211 млн рублей по трём кредитным договорам. В ближайшее время Арбитражный суд Татарии рассмотрит ходатайства в рамках банкротного дела АО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в информационную повестку региона общество попало в связи с судебными спорами с нацпарком «Нижняя Кама», который потребовал вернуть ему крупный земельный массив, полученный АО семь лет назад по результатам торгов. Администрация нацпарка настаивает на том, что районные власти не имели права реализовать участки, так как они имеют особый статус и находятся на балансе страны. В Арбитражном суде Татарии по ряду наделов слушания продолжаются, а часть земель уже вернулась на баланс государства в состав нацпарка.

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АО, созданное в 2005 году, специализировалось на покупке и продаже недвижимости. Уставный капитал компании превышал 2,665 млрд рублей. Под наблюдение корпорация попала по иску сельскохозяйственной компании из района Татарии, с середины июля 2018 года компания является банкротом и находится под конкурсным производством. Среди основных кредитов АО — ТФБ, а в целом долги компании превышают 8,4 млрд рублей. Ходатайства от кредиторов, в том числе «Татфондбанка». продолжают поступать в суд.

Последними банк подал сразу три ходатайства на общую сумму 221 398 773,23 рубля. Основанием для претензий являются кредитные договоры от 2011 и 2016 годов, заключенные с третьими лицами. В частности, два кредита были выданы той компании, что инициировала банкротство земельной корпорации — ООО «Сельхозпредприятие «Свияга». В обеспечение первой сделки корпорация «Лидер» заключила договоры ипотеки, принадлежащего ей имущества — свыше 30 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Сумма долга составила свыше 82 млн рублей. По второму требованию и кредитам той же компании «Свияга» сумма превышает 69 млн рублей.

Еще один кредит в 2016 году был выдан ООО «Агрофирма «Апас», а корпорация снова предоставила в залог своё имущества. Сумма долга — 69,3 млн рублей.

Ранее суд удовлетворил требование банка о включении в реестр кредиторов более 663 млн рублей — долг по договорам поручительства по кредитам третьего лица.

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