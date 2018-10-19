Хакасия: на разблокировку счетов Саяногорска направили 39,5 млн рублей

Саяногорск, Хакасия, , 09:55 — REGNUM Городу Саяногорску, который, по признанию его мэра Михаила Валова, «находится за гранью выживания», помогут. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, на разблокировку лицевых счетов муниципальных учреждений Саяногорска направлено 39,5 млн рублей.

18 октября Саяногорск с рабочим визитом посетил врио главы Хакасии Михаил Развожаев. Он встретился с Михаилов Валовым. Уточняется, что в Саяногорске, как и в других поселениях Хакасии, из-за просроченной кредиторской задолженности заблокированы счета муниципальных предприятий. Общий долг — более 191 млн рублей. По словам Развожаева, Саяногорску также установлен дополнительный норматив от НДФЛ в размере 30%, что позволит дополнительно пополнить городскую казну на 344 млн рублей. В целом на разблокировку в города, районы и сёла Хакасии направлено 768 млн рублей в виде субсидий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Михаил Валов, выдвинутый ЛДПР, 9 сентября 2018 года выиграл выборы мэра Саяногорска, опередив единоросса Леонида Быкова, руководившего городом с 2004 года. Придя к власти, Валов на своей странице в соцсети раскрыл «горькую правду» о городе. В частности, градоначальник сообщил, что по состоянию на 1 октября 2018 года в Саяногорске заблокированы лицевые счета десятков бюджетных учреждений на общую сумму 61,7 млн рублей. В целом кредиторская задолженность местного бюджета по состоянию на 1 сентября 2018 года оценивалась в 186,1 млн рублей.

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Напомним, в октябре стало известно, что Хакасия получит бюджетный кредит в размере 2 млрд рублей. Власти региона пообещали, что после этого начнётся разблокировка счетов муниципалитетов. Михаил Развожаев привёл данные, что в 99 муниципальных учреждениях республики заблокированы счета на общую сумму порядка 900 млн рублей.

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