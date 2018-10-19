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В Ингушетии выкупят у частников дома, расположенные вдоль трассы «Кавказ»

Экономика

Необходимость в этом вызвана расширением федеральной трассы до четырех полос

Магас, 19 октября 2018, 09:31 — REGNUM  В Ингушетии готовы выкупить частные строения и земельные участки граждан, попадающие в зону строительства федеральной трассы «Кавказ». Властям региона предстоит выяснить, кто является правообладателем недвижимого имущества, которое подлежит изъятию для государственных и муниципальных нужд, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главы региона.

Вопрос выкупа имущества обсудил на встрече с заместителем руководителя ФКУ «Упрдор Кавказ Росавтодор» Константином Сафроновым и директором ООО «Межевой земельный центр» Юрием Алексюком глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Было решено, что после проверки всех правоустанавливающих документов у владельцев частных строений, земельных участков и коммерческой недвижимости будет проведена оценка их стоимости в целях выплаты возмещения при изъятии. Речь идет о недвижимости, попадающей в зону начатой реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» с 563 по 589 км.

Глава Ингушетии поручил в течение недели предоставить план каждого муниципального образования, расположенного по обеим сторонам федеральной трассы со всеми жилыми и нежилыми строениями на нем.

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Напомним, реконструкцию трассы «Кавказ» ведет подведомственное Росавтодору управление Упрдор «Кавказ». Согласно проекту дорога должна стать четырехполосной, на ней будут построены три транспортные развязки в разных уровнях. Кроме того, будет реконструирован мост через реку Сунжа и построен еще один новый мост.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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