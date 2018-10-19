Производство мучных кондитерских изделий в Казахстане выросло на 82%

Астана, , 09:31 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года кондитерские компании Казахстана произвели 77,6 тыс. тонн печенья и других изделий длительного хранения, что на 3,8% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Об этом 19 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период производство пирожных и других свежих мучных кондитерских изделий выросло на 81,5%, до 35,7 тыс. тонн. Производство шоколада и изделий из него уменьшилось на 12,5%, до 77,1 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года производство шоколада и кондитерских изделий в Казахстане составило 33,2 тыс. тонн, что на 26,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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