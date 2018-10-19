Пенсионерам Якутии прописали выживать на 13,8 -16,8 тыс. рублей в месяц

Якутск, , 09:27 — REGNUM Госсобрание Якутии 19 октября приняло закон, которым устанавливается размер прожиточного минимума для жителей республики пенсионного возраста на 2019 год. Он останется неизменным по сравнению с 2018 годом и составит 13 418, 13 789 или 16 822 рубля — в зависимости от зоны проживания, на которые поделена республика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом прогнозные значения прожиточного минимума пенсионера в соответствии с индексом потребительских цен для второй зоны должны были быть в 2019 году на 162 рубля или 1,2% меньше, чем в 2018-ом, говорится в пояснительной записке к документу. Однако снижать прожиточный минимум пенсионерам республики депутаты не стали.

Отметим, что закон о величине прожиточного минимума пенсионеров принимался с целью установления социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам пенсионного возраста на 2019 год. Те жители Якутии, которые получают пенсию меньше 13,8 — 16,8 тыс. рублей в месяц, будут получать доплаты. На выплату этих компенсаций будет потрачено почти 2,1 млрд рублей, в том числе из бюджета республики — 510 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова была отправлена в отставку после того как заявила, что прожиточный минимум пенсионера в регионе, установленный на уровне 8,3 тыс. рублей, позволяет полноценно питаться. Сама чиновница не захотела попробовать прожить на такую сумму, пояснив, что сделать это ей мешает статус министра.

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По словам Соколовой, «макарошки стоят всегда одинаково», и если в рацион включить еще кефир и «сезонные овощи и фрукты», то 3,5 тыс. рублей на питание может вполне хватить.