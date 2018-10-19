Количество компаний крупного бизнеса в Казахстане выросло на 4%

Астана, , 09:15 — REGNUM В конце сентября 2018 года количество активных компаний крупного бизнеса Казахстана составило 2340, что на 3,9% больше, чем в сентябре 2017 года. Об этом 19 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Наибольшее количество крупных компаний — 500 зарегистрировано в Алма-Ате, в Астане — 266, в Карагандинской области — 166. В Северо-Казахстанской области зарегистрировано всего 58 крупных компаний.

В сфере здравоохранения и социальных услуг зарегистрировано 538 компаний, в области государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения — 262 компании, в обрабатывающей промышленности — 252 компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2018 года крупные и средние предприятия Казахстана реализовали продукцию и оказали услуги на 7,9 трлн тенге ($21,4 млрд по курсу на 5 октября), что на 24,7% больше, чем годом ранее.

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