Минфин РФ в 4,4 раза повысил прогноз профицита бюджета в 2018 году

Москва, , 09:07 — REGNUM Министерство финансов РФ значительно повысило прогноз профицита бюджета по итогам 2018 года. Как следует из проекта поправок в закон о главном финансовом документе на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, этот показатель вырос с 481,74 млрд до почти 2,139 трлн рублей.

Читайте также: Профицит бюджета-2018 за 2 месяца составил 226,5 млрд рублей‍

Так, по расчётом финансового ведомства, доходы возрастут с 17,072 трлн рублей до 18,941 трлн рублей. Увеличатся и расходы с 16,591 трлн рублей до 16,8 трлн рублей. При этом прогноз объёма ВВП на 2018 год увеличен с 98,2 трлн рублей до 101,1 трлн рублей. Исходя из этого, профицит бюджета составит 2,1% ВВП.

Добавим, что нефтегазовые доходы должны увеличиться с 2,7 трлн рублей до 4 трлн рублей. Прогноз по инфляции также повышен — с 2,8% до 3,4%.

Ранее по теме: Бюджет РФ за январь — июль исполнен с профицитом в 2,5% ВВП

Напомним, ранее Минфин РФ прогнозировал профицит бюджета на уровне 0,5% ВВП

Как сообщало ИА REGNUM, за январь — июль 2018 года федеральный бюджет России, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом в 1 трлн 383,3 млрд рублей, или 2,5% ВВП. Так, доходы бюджета за семь месяцев составили 10 трлн 497,9 млрд рублей, или 61,5% к объёму доходов, предусмотренному законом о федеральном бюджете на 2018−2020 годы. Расходы превысили 9 трлн 114,6 млрд рублей или 54,9% от предусмотренного в законе.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит бюджета России в 2017 году составил 1,4% ВВП