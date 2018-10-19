В Алтайском университете обсудили проблемы кадровой политики в IT-сфере

Барнаул, , 09:03 — REGNUM Вопросы кадровой политики в сфере информационных технологий обсудили представители ведущих компаний Алтайского края в рамках регионального IТ-форума, проходившего на площадке Алтайского государственного университета (АлтГУ), сообщает 19 октября пресс-служба вуза.

В работе площадки «Подготовка кадров для цифровой экономики» приняли участие руководители компаний «Freematiq», «ADN Digital Studio», «Кинетика», «Энтерра софт», «Галэкс», «Алавар Студиос», Ассоциации поддержки инноваций, Детского технопарка Алтайского края «Кванториум» и вузов региона.

«Выступавшие говорили о социальных методиках улучшения кадрового потенциала и особенностях рынка труда IT-отрасли, проблеме оттока кадров из региона и сотрудничестве диджитал-агентств с вузами края, кадровом кризисе IT-сферы и опыте по улучшению кадрового потенциала», — говорится в сообщении.

Алтайский региональный IТ-форум — традиционное для индустрии информационных технологий мероприятие. В этом году оно стало наиболее масштабным по количеству участников, числу экспертов и спектру обсуждаемых тем. Регистрацию на форум прошло более 800 человек — представители органов власти, руководители и специалисты сферы информационных технологий, эксперты и предприниматели.

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