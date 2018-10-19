В Казахстане «Парк ядерных технологий» передадут в доверительное управление

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 09:03 — REGNUM В Казахстане объявлен тендер по передаче государственного пакета акций АО «Парк ядерных технологий» в Курчатове в доверительное управление на три года с возможностью последующего выкупа, сообщает 19 октября агентство «КазТАГ».

Государственный пакет включает в себя 1,754 млн акций, что составляет 100% акций. Начальная стоимость пакета составляет 6,827 млрд тенге ($18,7 млн). Управляющая компания обязана сохранить профиль деятельности парка ядерных технологий на период доверительного управления.

Победитель тендера также обязан сохранить объем оказываемых услуг и экономические показатели доходности на уровне 131,5 млн тенге ($361 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, национальная атомная компания «Казатомпром» рассматривает возможность первичного публичного размещения с продажей ценных бумаг на Лондонской бирже и на бирже Международного финансового центра «Астана».

Читайте ранее в этом сюжете: Акции «Казатомпром» могут быть выставлены на двух биржах