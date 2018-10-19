Пятница, 19 Октября 2018 года
10:45:35 МСК

Ярославское правительство займется ликвидацией финансовой безграмотности

Экономика

Для этого создан координационный совет

Ярославское правительство займется ликвидацией финансовой безграмотности
Правительство Ярославской области

Ярославль, 19 октября 2018, 08:51 — REGNUM  В Ярославской области создан координационный совет по повышению финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал губернатор Ярославской области.

Корсовет создан в рамках соглашения с Минфином и стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. В него вошли чиновники областного правительства, ученые ярославских вузов, уполномоченный по правам человека в регионе, руководители банков, налоговой службы, пенсионного фонда и так далее.

Совет будет разрабатывать предложения по повышению финансовой грамотности, реализацией которых займутся органы власти.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Финансовые пирамиды и их жертвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить