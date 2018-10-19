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Стоимость отопления и газа в Казахстане за год выросла на 4%

Экономика

Стоимость природного газа выросла на 4,2%

Астана, 19 октября 2018, 08:44 — REGNUM  В конце сентября 2018 года стоимость 1 Гкал центрального отопления в Казахстане составила 4 тыс. тенге (721 рубль), что на 4,1% больше, чем годом ранее. Об этом 19 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Стоимость природного газа выросла на 4,2%, до 18,9 тенге (3,4 рубля) за кубометр, угля — на 17,5%, до 12,9 тыс. тенге (2325 рублей) за тонну, дров — на 9,3%, до 6 тыс. тенге (1081 рубль) за кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в Казахстане во время отопительного сезона могут возникнуть проблемы из-за задолженности за газ перед снабжающей организацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане могут возникнуть проблемы с отоплением из-за долгов

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Экономика Казахстана
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