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Китай просит ВТО разобраться с США в споре по пошлинам

Экономика

В настоящее время дополнительные американские пошли на сталь и алюминий оспаривают восемь стран и ЕС

Пекин, 19 октября 2018, 08:30 — REGNUM  Китай подал запрос во Всемирную торговую организацию с просьбой создать экспертную группу, которая определит законность тарифов, введённых Соединёнными Штатами на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает министерство торговки КНР.

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Как следует из заявления, размещённого на сайте ведомства, решение США о корректировке тарифов на импортную сталь и алюминий в марте 2018 года было «актом протекционизма, который серьезно подорвал правила международной торговли», пишет Reuters.

Отмечается, что в ходе консультаций с представителями США в рамках механизма урегулирования споров ВТО найти компромисс не удалось, поэтому китайская сторона приняла решение потребовать создать третейскую группу для рассмотрения спора по пошлинам Соединённых Штатов на сталь и алюминий.

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Евросоюз и Норвегия запросили третейскую группу по спору в ВТО

Добавим, что в настоящее время пошли США оспаривают Россия, Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария, Турция и Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Соединённые Штаты ввели дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Президент США Дональд Трамп объяснил введение тарифов необходимостью защищать американскую металлургическую промышленность как стратегически важную отрасль.

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