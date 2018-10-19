Цена литра дизтоплива на АЗС Забайкалья перевалила за 50 рублей

Чита, , 09:24 — REGNUM Жители Забайкальского края отмечают рост цен на бензин и дизтопливо на автозаправках. По данным ИА «Чита.ру», на некоторых АЗС уже можно встретить солярку по цене свыше 50 рублей за литр.

«Самый дорогой бензин АИ-92 за 45,8 рубля продаётся у топливных компаний «БРК» и «Корс». Цены на остальные виды топлива у этих компаний почти одинаковые: АИ-95 — 47,3 рубля, АИ-98 — 50,1 рубля, а дизтопливо — 50,4 рубля за литр», — отмечают забайкальские коллеги.

Напомним, ощутимый рост цен на моторное топливо в России начался в конце весны 2018 года в связи с ослаблением национальной валюты и дорожающей мировой нефтью. Для урегулирование ситуации правительство попросило руководителей крупнейших нефтяных компаний заморозить розничные цены в обмен на снижение топливных акцизов. И, судя по ответу представителя «Роснефть-Востокнефтепродукт Филиал №7», известившему, что цены на фирменных автозаправках последний раз поднимались в мае, эта компания своё обещание сдерживает: АИ-92 там стоит 39,8 рубля за литр, АИ-95 — 42 рубля, АИ-98 — 45,4 рубля, а дизтопливо 44,7 рубля за литр.

«Что касается других АЗС, то они, очевидно, были вынуждены менять цены чтобы не разориться. Дело в том, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВНИКи) выпадающие доходы от розницы компенсируют на оптовых и экспортных продажах, а независимым АЗС такие операции недоступны и они вынуждены закупать моторное топливо по тем завышенным ценам, которые им диктуют ВНИКи», — пояснила автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.