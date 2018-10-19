Казахстан и Белоруссия договорились нарастить железнодорожные перевозки

Москва, , 08:24 — REGNUM Железнодорожные администрации Казахстана и Белоруссии планируют упростить механизмы взаимодействия, а также повысить объем грузовых перевозок, сообщает 19 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя правления АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).

18 октября председатель правления КТЖ Канат Алпысбаев встретился с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым. Стороны обсудили увеличение контейнерных перевозок. По итогам переговоров было принято решение о проведении совещания с участием грузоотправителей двух стран.

Напомним, 18 октября в Москве открылось 69-е заседание совета по железнодорожному транспорту государств СНГ. Совет был создан в 1992 году для координирования железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания РФ, Казахстана и Белоруссии готова увеличить транзит контейнеров