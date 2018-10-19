«Перетекание ртути»: о недобросовестных директорах и запрете руководства

Барнаул, , 07:58 — REGNUM Создание правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц, прописанное в разработанном Минэкономики документом под названием «Трансформация делового климата», вряд ли окажется эффективным на практике, считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею отстранения недобросовестных директоров от руководящих постов, он, в частности, отметил:

«Опыт последних десятилетий показал, что любые меры борьбы с коррупцией легко обходятся с использованием формальных процедур. Начали декларировать доходы — понадобилось декларировать расходы. Затем оказалось, что надо декларировать доходы, расходы, имущество родственников. Но опять — а где поставить грань?

Да и понятие «аффилированные лица» тоже не четкое. Поэтому борьба с коррупцией с использованием административных технологий — это как перетекание ртути. Вы ее в одном месте поймали, а она просто перетекла в другое место.

Поэтому мировой опыт пока не нашел ничего другого в борьбе с коррупцией как демократическая система, разделение ветвей власти, гражданское общество, политическая конкуренция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение запретить «запятнавшим» себя директорам компаний занимать руководящие должности в акционерных обществах содержится в плане «Трансформация делового климата», разработанном Минэкономразвития совместно с представителями бизнеса и экспертами. Похожая практика уже действует в банках. Теперь её хотят распространить и на нефинансовый сектор.

Предполагается, что такой запрет будет действовать в течение года.

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