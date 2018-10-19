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«Банковское рабство» в России должно быть ликвидировано — Набиуллина

Экономика

У клиентов должно быть право выбирать услуги кредитных организаций вне зависимости от того, в каком именно банке они обслуживаются

«Банковское рабство» в России должно быть ликвидировано — Набиуллина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

Сочи, Краснодарский край, 19 октября 2018, 07:29 — REGNUM  Все еще существующее в России «банковское рабство» должно быть ликвидировано. Об этом в ходе форума Finopolis в Сочи заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, у клиентов должно быть право выбирать услуги кредитных организаций вне зависимости от того, в каком именно банке они обслуживаются.

«Это то, над чем мы должны думать, и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить», — подчеркнула Набиуллина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий работников правом выбора банка, в котором будет находиться их зарплата. С этого момента все работающие жители страны получили право самостоятельно выбирать банк, на счет в котором им будет переводиться зарплата.

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Банковское дело
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