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Канада и Украина проанализируют результаты свободной торговли

Экономика

Соглашение о свободной торговле между странами действует в течение года

Киев, 19 октября 2018, 07:28 — REGNUM  Канадско-украинская комиссия по рассмотрению эффективности соглашения о свободной торговле между странами приступит к работе, сообщает 19 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, Канада и Украина в течение года вели торговлю в рамках зоны свободной торговли. Комиссия рассмотрит результаты торговли и предложит способы развития экономических отношений между Оттавой и Киевом. Отмечается, что создание комиссии — одно из условий, прописанных в соглашении о свободной торговле.

Украина планирует предложить Канаде расширить соглашение на сферу инвестиций и услуг.

Напомним, зона свободной торговли между Украиной и Канадой открылась в августе 2017 года. Оттава отменила 98% пошлин на украинские товары, Киев — 72% пошлин на канадские товары с увеличением до 98% в течение семи лет.

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