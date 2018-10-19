Канада и Украина проанализируют результаты свободной торговли

Киев, , 07:28 — REGNUM Канадско-украинская комиссия по рассмотрению эффективности соглашения о свободной торговле между странами приступит к работе, сообщает 19 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, Канада и Украина в течение года вели торговлю в рамках зоны свободной торговли. Комиссия рассмотрит результаты торговли и предложит способы развития экономических отношений между Оттавой и Киевом. Отмечается, что создание комиссии — одно из условий, прописанных в соглашении о свободной торговле.

Украина планирует предложить Канаде расширить соглашение на сферу инвестиций и услуг.

Напомним, зона свободной торговли между Украиной и Канадой открылась в августе 2017 года. Оттава отменила 98% пошлин на украинские товары, Киев — 72% пошлин на канадские товары с увеличением до 98% в течение семи лет.