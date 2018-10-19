Международная конференция горнодобывающей промышленности стартовала в Китае

Тяньцзинь, Китай, , 06:13 — REGNUM Конференция и выставка горнодобывающей промышленности открылась 18 октября в китайском городе Тяньцзине, собрав более 10 тыс. представителей из 69 стран и регионов мира, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках трехдневного мероприятия будут затронуты такие темы, как геологические исследования, разработка и освоение, торгово-добывающие права, инвестиции в отрасль и финансирование проектов, наряду с техникой и оборудованием горной добычи.

Согласно официальному докладу, Китай открыл 173 месторождения ископаемых ресурсов к концу 2017 года. В частности, месторождения гидратов природного газа или горючего льда, были включены в список ископаемых ресурсов Китая в прошедшем году, освоение которых необходимо ускорить в целях развития чистой энергетики.

«Мы хотим выработать баланс между освоением ископаемых ресурсов и защитой экологии», — заявил замминистра природных ресурсов Китая Лин Юэмин.

Напомним, что впервые конференция прошла в 1999 году. С тех пор она играет важнейшую роль в развитии возможностей сотрудничества Поднебесной в области внутренней и международной добычи ископаемых ресурсов.