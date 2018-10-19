Долги Казанского завода синтетического каучука выросли еще на 50 млн рублей

Казань, , 06:01 — REGNUM Обанкроченный в сентябре 2017 года банк «Спурт» вошел в состав кредиторов аффилированного с ним через экс-председателя правления Евгению Даутову АО «Казанский завод синтетического каучука» с еще одной суммой требований — 35,395 млн рублей составил основной долг, а свыше 14,653 млн рублей неустойка. Именно совместное участие в инвестиционном проекте стало причиной появления проблем у обоих предприятий: банк обанкрочен, а завод находится под внешним управлением. Определение о включении в реестр подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, восемь лет назад в Казани на базе завода было создано АО «КЗСК-Силикон», которое должно было выступить оператором амбициозного проекта по созданию производства метилхлорсиланов. Почти половину доли в уставной капитале нового АО получило правительство РФ. Строительство планировалось на заемные средства, которые в том числе предоставлял аффилированный с заводом банк «Спурт» — председатель правления банка Евгения Даутова имела в АО существенную долю. Основным займодателем должен был выступить Внешэкономбанк. Была согласована сумма свыше 7,8 млрд рублей, но фактически было предоставлено 3,258 млрд рублей. В сентябре 2016 года банк приостановил финансирование, так как у него возникли вопросы к изменению сметной стоимости. У АО «КЗСК-Силикон» начались проблемы по оплате контрактов с подрядчиками, и в итоге один из них обратился в суд с требованием обанкротить предприятие. На сегодня АО «КЗСК-Силикон» находится на этапе конкурсного производства, но он может быть прекращен, так как долги компании готово погасить малоизвестное юрлицо из Казани. Ходатайство судом пока не рассмотрено.

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Казанский банк «Спурт», принявший участие в проекте, также пострадал от этого. Он лишился лицензии и признан банкротом, в отношении Евгении Даутовой возбуждено уголовное дело. В целом долги перед кредиторами «Спурта» составляют уже свыше 12,183 млрд рублей.

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Проблемы возникли и у самого КЗСК, но в отличие от «дочки» его решено было не банкротить, а спасать силами Минпромторга РФ и госкорпорации «Ростех». На сегодня КЗСК находится под внешним управлением. Долги завода превышают 5 млрд рублей, но продолжают расти. «Спурт» выступает одним из основных кредиторов.

Банк заявил требования на сумму 2 210 544 425,41 рубля, часть из них была выделена в отдельное производство. В них речь шла о кредитных договорах, обеспеченных залогом имущества, требованиях, основанных на договорах поручительства по обязательствам ООО «Эктохим», ООО «Химэксгрупп», ООО «СнабХимКомплект» и ООО «Адгезив», а также требованиях, основанных на простых векселях, выданных АО.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Татарии рассмотрел эти претензии банка «Спурт» на общую сумму 50 048 655,2 рубля, включающие три требования, вытекающие из генеральных соглашений об открытии документарных аккредитивов, из договора на расчетно-кассовое обслуживание и договоров аренды.

«Довод о направленности действий сторон на создание искусственной задолженности в целях получения контроля над ходом дела о банкротстве должника в данном конкретном случае утратил свою актуальность, учитывая, что Даутова Е.В. не способна на данный момент контролировать ни действия кредитора, поскольку решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65−25 939/2017 АКБ «СПУРТ» (ПАО) признано несостоятельным (банкротом) и конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ни действия должника путем принятия решений на собрании его кредиторов», — отмечалось в материалах дела.

Суд, рассмотрев доводы сторон, претензии банка «Спурт» удовлетворил.