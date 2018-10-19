Евросоюз и Норвегия запросила третейскую группу по спору в ВТО

Осло, , 02:18 — REGNUM Норвегия и страны — члены Евросоюза подали запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о создании третейской группы для разрешения спора с США по американским пошлинам на сталь и алюминий, заявила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, сообщает E24.

По ее словам, эти страны считают, что американские пошлины на импорт стали и алюминия в США нарушают правила ВТО. Она считает, что к решению споров в рамках ВТО страны прибегают в том случае, когда проблему не удается решить путем консультаций напрямую. Именно по этой причине страны и обратились в организацию с целью разрешить проблему с американскими пошлинами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в страну стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Трамп объяснил введение тарифов необходимостью защищать американскую металлургическую промышленность как стратегически важную отрасль.