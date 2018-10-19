Татария готова развивать сотрудничество с провинциями Вьетнама

Казань, , 01:34 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Вьетнама, которую возглавил председатель Народного комитета провинции Кьензянг Фам Ву Хонг. Он напомнил, что 2019 год объявлен перекрестным годом России и Вьетнама в целях дальнейшего развития отношений между двумя странами, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Минниханов заявил о готовности региона развивать торгово-экономические и гуманитарные связи с провинцией Кьензянг. Он уточнил, что сотрудничество может развиваться в сфере производства автокомпонентов, в области ИТ, медицине, образовании, вопросах агропромышленного комплекса и туризма.

«Республика Татарстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Вьетнамом в рамках российско-вьетнамских отношений. Наши страны — проверенные временем друзья и стратегические партнеры по многим отраслям», — подчеркнул глава республики.

По его словам, во Вьетнаме продукция предприятий Татарии широко известна: это и грузовые автомобили КамАЗ и вертолеты КВЗ. Кроме того, Зеленодольский судостроительный завод выполнил заказ на поставку во Вьетнам четырех фрегатов. Минниханов добавил, что есть следующий заказы на корабли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Минниханов посетил Вьетнам с рабочей поездкой. Вопросы экономического сотрудничества стороны обсудили в рамках форума «Вьетнам — Татарстан».

В июле 2018 года делегация Вьетнама прибыла с визитом в республику. Тогда обсуждались вопросы взаимодействия в сфере производства молока, а также научно-образовательной сфере. На территории республики в настоящее время походят обучение 124 студенты из Вьетнама.