В Армении открылась крупнейшая в стране майнинг-ферма

Ереван, , 23:43 — REGNUM Хотя в Армении на законодательном уровне не регулируется майнинг криптовалют, а и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ему ещё предстоит разобраться в том, что такое биткоин, в Ереване сегодня, 18 октября, открылась крупнейшая в Армении, а по словам инвесторов, одна из крупнейших в мире майнинг-ферма.

Ферма была создана при сотрудничестве армянского концерна Multi Group и международной компании Omnia Tech.

В церемонии открытия принял участие и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и армянский предприниматель, глава концерна Multi Group Гагик Царукян. Специально для участия в церемонии открытия в Ереван прибыли также бизнесмены из Китая, Южной Кореи, ОАЭ и ряда других стран.

«В течении двух дней в Армению прибудет основная часть гостей — почти из сорока стран. Это является важнейшим шагом на пути развития сферы информационных технологий, тем более что представители иностранных бизнес-кругов планируют встречи с членами правительства для выяснения возможностей новых и более масштабных инвестиций в армянскую экономику и расширения базы сотрудничества», — приводит слова Царукяна newsarmenia.am.

Царукян отметил, что в создание майнинг-фермы инвестировано около $50 млн.

«Честно говоря, мне нужно понять, что такое биткоин. Есть люди, которые говорят, что это неприемлемо, есть люди, которые говорят, что это будущее. Мне на самом деле нужно хорошо разобраться в этом», — заявил Никол Пашинян после торжественного открытия фермы (цитата по panorama. am).

На замечание, что в Армении биткоин не регулируется на законодательном уровне, премьер сказал: «Подобные инициативы были. На самом деле нужно лучше понять. Думаю, нужно спокойнее относиться, пока не поймем, что это из себя представляет».

Обратившись к вопросу инвестиций, Пашинян заявил: «Надеемся, что экономическая ситуация в Армении станет более активной после внеочередных парламентских выборов. Мы очень заинтересованы, чтобы в Армении совершались инвестиции, и, конечно, правительство сделает всё возможное в данном направлении».

На сегодняшний день на майнинговой ферме задействованы 3 тысячи машин для производства биткоинов и эфириумов, планируется, что ее мощность будет увеличена до 120 тысяч машин.

Первый этаж здания майнинг-фермы предназначен для создания бизнес-центра информационных технологий, а на всей территории второго этажа будут размещены беспрерывно работающие серверы.