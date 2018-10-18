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Китай предостерегает США от политизации вопросов валютного курса юаня

Экономика

Динамика курса китайской валюты формируется балансом спроса и предложения

Пекин, 18 октября 2018, 22:14 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Лу Кан на брифинге в Пекине заявил, что Китай «продолжит поддерживать стабильность обменного курса юаня» и рассчитывает, что США откажутся от политизации этого вопроса, сообщает 18 октября Синьхуа.

Обсуждение этого вопроса было вызвано полугодовым отчетом о валютной политике Китая, который был опубликован минфином США, в котором американские финансовые власти не предъявляют Пекину претензий в «валютных махинациях», но объявляют о намерении внимательно наблюдать за его политикой.

По словам Лу Кана, «Китай будет неуклонно углублять реформу обменного курса юаня и продолжит улучшать систему управляемого плавающего валютного курса, который формируется на основе спроса и предложения на рынке и с учетом валютной корзины».

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Китайско-американские отношения
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