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Британия строит в Китае крупнейший завод по производству ГСМ

Экономика

Проект осуществляется в рамках «золотой эры» китайско-британских отношений

Британия строит в Китае крупнейший завод по производству ГСМ
Иллюстрация: Abnews.ru
Нефтепереработка

Тяньцзинь, Китай, 18 октября 2018, 22:10 — REGNUM  В северокитайском портовом мегаполисе Тяньцзинь началось строительство нового завода по производству горюче-смазочных материалов (ГСМ), которое ведет британская нефтяная компания «British Petroleum» (BP), сообщает 18 октября Синьхуа.

Данный проект для компании стал крупнейшим для BP, осуществляемым в рамках одного завода; общий объем инвестиций достигает 1,5 млрд юаней (214 млн долларов).

Завод площадью в 150 тыс. кв. м и проектной мощностью в 200 тыс. тонн ГСМ в год будет построен в промышленном парке Наньган тяньцзиньской промышленной зоны «Биньхай».

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