Credit Suisse: число миллионеров в России в 2018 году увеличилось на 30%

Москва, , 22:04 — REGNUM Число долларовых миллионеров в России в 2018 году увеличилось со 132 тысяч до 172 тысяч человек, а долларовых миллиардеров — с 69 до 74 человек. Такие данные приводятся в новом ежегодном отчёте о мировом благосостоянии Global Wealth Report, основанном на данных исследовательского института Credit Suisse.

Согласно отчёту, в распоряжении 10% самых обеспеченных граждан России находится 82% всего личного богатства страны. Это выше, чем в Соединённых Штатах, где концентрация богатства среди наиболее обеспеченных людей составляет 76%, и Китае, где показатель составляет 62%.

На долю 5% самых богатых жителей России, по оценкам Credit Suisse, приходится 73,7% всего личного богатства страны, а на долю 1% самых обеспеченных — 57%.

В целом совокупное личное богатство российских граждан банк оценивает в $2,2 трлн. При этом отмечается, что за период с июля 2017 года по июнь 2018 года оно выросло на $300 млрд. Вместе с тем Россия почти в 45 раз отстаёт от лидера по данному показателю, Соединённых Штатов, где совокупное богатство населения составляет $98 трлн.

Читайте ранее в этом сюжете: Состояние российских миллиардеров выросло на санкционной политике