Международный экономический форум проведут в Пскове в дни Ганзы-2019

Псков, , 21:40 — REGNUM Международный экономический форум планируют провести в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые состоятся 27−30 июня 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, к участию в форуме пригласят представителей федеральных министерств и ведомств, субъектов Северо-Западного федерального округа, участников союза «Экономическая Ганза», Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной палаты России.

В рамках деловой программы форума организаторы предлагают обсудить условия ведения бизнеса в России, а также вопросы развития туризма и международных транспортных коридоров. Псковская область намерена представить инвестиционные возможности особой экономической зоны «Моглино» и электротехнического кластера региона.

Кроме того, в рамках форума будет представлена выставка достижений производителей региона, участие в которой уже подтвердили 20 предприятий.

Для сотрудников туристической сферы региона запланированы курсы английского и немецкого языков.

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Предполагается, что главные события Международных ганзейских дней пройдут в историческом центре Пскова. Так, церемония открытия праздника состоится на площади Ленина, которая может вместить до 10 тыс. гостей. На центральных улицах (Советской и Октябрьском проспекте) развернётся презентационный рынок городов-участников Ганзы. Средневековая деревенька будет обустроена в северной части Псковского кремля, на набережной реки Псковы раскинется средневековый лагерь реконструкторов, будет также обустроена сцена на воде, а на набережной реки Великой — торговые ремесленные ряды. Организацию праздничного пространства в Пскове оценит ганзейская комиссия — в её составе в Псков приедут 40 экспертов из восьми стран Европы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове в 2019 в России во второй раз, спустя 10 лет после того, как в 2009 году они впервые состоялись в Великом Новгороде. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.