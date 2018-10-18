Завершился первый день XI международного форума «Транспортный потенциал»

Санкт-Петербург, , 19:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился первый день работы XI международного форума «Транспортный потенциал». Ключевым событием мероприятия стало пленарное заседание «Государственная политика в области развития грузовых перевозок и транзитного потенциала России».

Открывая форум, председатель общественного совета АНО «Развитие транспортного потенциала», депутат Госдумы РФ Михаил Романов отметил: «Особое внимание в этом году будет уделено цифровым технологиям в транспортной сфере, от развития которых зависит рост эффективности всей отрасли, а также перспективам выполнения «майских указов» президента России, касающихся развития транспортной системы».

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, на обсуждение мероприятий форума были вынесены вопросы, связанные с использованием цифровых инструментов для повышения эффективности и снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов. Результаты работы лягут в основу итоговой резолюции с предложениями и рекомендациями по развитию транспортной системы и повышения транзитного потенциала страны. Документ будет направлен во всем профильные ведомства правительства и комитеты Федерального собрания России.

Ространснадзор представил результаты контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев текущего года.

«Мы провели категорирование предприятий и осуществили плановые проверки. В 2018 году запланировано 1800 таких проверок, и в форме открытого диалога решаем вопросы снижения рисков, — сообщил замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов. — В 2018 году удалось выявить нарушений на общую сумму 2 млрд рублей».

Исполняющий обязанности директора департамента программного развития Минтранса России Сергей Егоршев в своем выступлении уделил внимание Стратегии пространственного развития России: «Сначала должны быть определены стратегии развития территорий. Необходимо четкое видение, по каким стандартам должны предоставляться транспортные услуги».

Например, по словам Сергея Егоршева, Крым, в первую очередь, будет развиваться как «всесоюзная здравница» и создание в Севастополе мощного логистического комплекса, ориентированного на крупную перевалку груза, нецелесообразно. Уделили внимание на форуме и Северному морскому пути.

Основным товаром перевозки по СМП останется отечественная ресурсная база. Об этом сообщил руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в городе Санкт-Петербург Константин Князевский на рабочей сессии «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути. Построение эффективной системы управления».

В рамках работы XI международного форума «Транспортный потенциал» состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за I полугодие 2018 года.

«Международный форум «Транспортный потенциал» — это та площадка, которая позволяет в условиях динамично меняющегося законодательства получать срез мнений всех участников областей, где работает Ространснадзор. Это очень важно, поскольку мы ставим себе задачи не только обеспечить безопасность на наших дорогах, но и стараемся создать комфортные условия для бизнеса и формировать успешного российского перевозчика», — сказал во вступительном слове заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Завтра, 19 октября, XI международный форум «Транспортный потенциал» продолжит свою работу. В деловой программе запланировано обсуждение развитие ГЧП в транспортной сфере, таможенного законодательства России и ЕАЭС и развитие транспортных коридоров — динамика грузопотоков и путей их увеличения.

Генеральным информационным партнером XI международного форума «Транспортный потенциал» выступило информационное агентство ИА REGNUM.