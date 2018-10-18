В Калининградской области повысят механизм мобильности трудовых ресурсов

Калининград, , 19:32 — REGNUM В Калининградской области совершенствуется механизм повышения мобильности трудовых ресурсов, сообщила сегодня, 18 октября, пресс-служба регионального правительства.

Региональный министр социальной политики Анжелика Майстер сегодня представила в облдуме законопроект «О разграничении полномочий между органами государственной власти Калининградской области в области содействия занятости населения».

Проект закона предусматривает создание программы повышения мобильности трудовых ресурсов, способствующей привлечению на территорию области высококвалифицированных кадров из других субъектов Российской Федерации.

В программе будут определены критерии отбора участников, меры поддержки работодателей, привлекающих трудовые ресурсы из других регионов России, установлен механизм возмещения работодателями произведённых ими расходов при трудоустройстве высококвалифицированных специалистов.

Речь идет о финансовой поддержке участников подпрограммы: по переезду работника и членов его семьи к месту работы; по профессиональному обучению; по жизнеобеспечению работника; по оплате консульского сбора при оформлении шенгенской визы работнику и членам семьи; а также содействие в трудоустройстве супругов.

Указанные виды поддержки могут быть получены работодателем «полным пакетом», либо отдельно по выбору работодателя в пределах установленной суммы — 225 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов по частичной оплате первой выплаты по ипотечным жилищным кредитам (займам) в сумме 297 тысяч рублей (из расчета 33 кв. м. на одного человека — привлекаемого работника). В итоге общая сумма компенсации за одного работника составит в среднем 522 тысячи рублей. На 2019 предварительно на реализацию программы потребуется 30 миллионов рублей (планируются в бюджете) из расчета компенсации за привлечение 57 человек.

Депутатский корпус проголосовал за принятие законопроекта сразу в трёх чтениях без поправок.