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Жители Калининградской области задолжали за отопление 330 млн рублей

Экономика

Более половины муниципальных образований начали отопительный период

Калининград, 18 октября 2018, 19:29 — REGNUM  О том, что в более, чем половине муниципалитетов Калининградской области начался отопительный сезон сообщили сегодня, 18 октября, в министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области.

Так, централизованное отопление включили в 16 муниципальных образованиях. Первым в этом году отопительный сезон начал Янтарный городской округ. Практически во всех муниципалитетах, где сезон еще не начат, проводится протапливание социальных учреждений. Также активная работа по взысканию задолженности с населения.

Теплоснабжающими предприятиями области на участки мировых судей Калининградской области направлено более 28 тысяч исковых заявлений на сумму порядка 330 миллионов рублей, отмечает пресс-служба регионального правительства.

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Отопительный сезон
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