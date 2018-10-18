Суд не отдаёт ростовским властям землю под горевшим рынком

Ростов-на-Дону, , 19:26 — REGNUM 15-й арбитражный апелляционный суд решил не отдавать ростовским властям участок, на котором расположен рынок «Восточный», который известен ещё как «Темерник».

В 2000 году департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону заключил договор с ООО «Юпитер», согласно которому компании в аренду на 49 лет передан участок площадью 1,6 га на улице Лелюшенко. Как сообщает портал donnews, в документе уточнялось, что аренда предоставляется при условии возведения капитального строения. Спустя три года «Юпитер» передал участок по уступке ООО «Темерник».

Городские власти, нагрянувшие с инспекцией на арендованную территорию, результата строительных работ не увидели и обязали «Темерник» застроить землю к 9 декабря 2017 года. После того, как требование выполнено не было, чиновники обратились в суд. Руководство рынка объясняет невыполнение условий разногласиями по данному вопросу с другими собственниками.

Ранее, в августе 2018 года, Арбитражный суд Ростовской области принял решение в пользу «Темерника». Тогда департамент подал апелляцию в 15-й Арбитражный апелляционный суд.

Ранее по теме: Ростовские власти отбирают территорию горевшего рынка «Восточный»

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года на рынке «Восточный» («Темерник») произошёл крупный пожар. Огнеборцы тушили пламя 12 часов. По подозрению в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности были задержаны двое рабочих, укреплявшие контейнер терминала оплаты сотовой связи с помощью сварочного аппарата. По информации продавцов, работающих на рынке, на месте торговых точек власти хотят построить жилой комплекс или торговый центр.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти не оставляют попыток вернуть рынок «Восточный»