В 2018 году в Киргизии запустили 121 малое предприятие

Бишкек, , 19:11 — REGNUM С начала 2018 года в Киргизии запущено 121 предприятие, что позволило обеспечить создание свыше тысячи новых рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на церемонии запуска киргизско-китайского совместного предприятия по производству промышленной взрывчатки, пишет пресс-служба правительства.

Из них в Ошской области — 25, в Иссык-Кульской области — 21, в Джалал-Абадской области — 20, в Чуйской области — 19, в Нарынской области — 17, в Баткенской области — 15, в Таласской области — 2.

«Снижение безработицы и создание новых рабочих мест, укрепление экспортного потенциала экономики является главной нашей задачей. Для решения этих задач значительную часть иностранных инвестиций мы направляем именно в регионы страны», — подчеркнул он.

Также, по словам главы кабинета министров, в этот период введены в строй 150 соцобъектов — школ, больниц и спортивных сооружений.

«В план 2018 года было заложено асфальтирование и ремонт 143,4 км дорог. Помимо этого, решением Правительства 111,6 км дорог были дополнительно включены по статье капитальных вложений. На данный момент отремонтировано 171,8 км дорог», — подытожил Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным фонда по управлению госимуществом, в настоящее время в Киргизии насчитывается 99 действующих и 701 простаивающее государственное предприятие.

Отметим, что в июне 2017 года Сооронбай Жээнбеков (действующий президент Киргизии), занимавший на тот момент пост премьер-министра заявил на правительственном совещании о том, что власти республики планируют провести оптимизацию, по итогам которой в стране должно остаться не более 30 реально работающих госпредприятий.