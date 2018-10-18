Власти Калининградской области нацелились на областные дороги

Калининград, , 19:27 — REGNUM О перераспределении приоритетов ремонта и строительства дорог в пользу областного и местного значения объявил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, который выступил в Казани на заседании научно-практической конференции Федерального дорожного агентства, сообщила сегодня, 18 октября, пресс-служба регионального правительства.

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«Общая протяженность дорог, входящих в Калининградскую городскую агломерацию, составляет 1120 км. Сюда входят объекты 14 муниципалитетов региона. В 2018 году благодаря реализации федерального приоритетного проекта соответствует нормативу уже более 58% трасс. Наибольший фронт работ был развернут в Калининграде. До 2025 года этот показатель должен достичь 85%», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В Калининградской области, по словам Александра Рольбинова, в ближайшие годы приоритетом будет ремонт и реконструкция дорог регионального и местного значения. В целом за 5 лет из регионального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей муниципалитетам на ремонт 258 дорожных объектов — это ремонт и реконструкция центральных улиц городов, сельских дорог, мостов, оборудование пешеходных переходов к детским садам и школам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно отремонтированные дороги в Калининградской области после дождей превращаются в буквальном смысле в реки.

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