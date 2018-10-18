Несколько муниципалитетов Калининградской области лишились 10 млн рублей

Калининград, , 18:51 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поощрил муниципалитеты за реализацию программы конкретных дел, сообщила сегодня, 18 октября, пресс-служба регионального правительства. Об этом заместитель председателя правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба рассказал, комментируя ход и темпы реализации в регионе программы конкретных дел (ПКД).

«По решению главы региона муниципальные образования, своевременно не подготовившие проектно-сметную документацию и тем самым создавшие риски сорвать программу, лишились финансирования на не сделанные объекты в пользу «отличников». То есть в пользу тех муниципалитетов, которые эффективно справляются с ПКД. В числе муниципальных образований, которые не уложились в сроки, — Гвардейский, Гусевский, Славский городские округа, а также Светлогорск и посёлок Приморье Светлогорского района. В общей сложности, у них забрали 10 миллионов рублей», — сказал Александр Торба.

Эти средства перераспределили между Гурьевским (900 тысяч рублей), Зеленоградским (2,15 миллиона рублей), Краснознаменским (2 миллиона рублей) Светловским (2 миллиона рублей), Черняховским (2,7 миллиона рублей) городскими округами и Чистопрудненским сельским поселением Нестеровского района (250 тысяч рублей). Эти муниципальные образования имеют готовую проектно-сметную документацию на дополнительные объекты и незамедлительно приступят к конкурсным процедурам. Работы планируется завершить до конца года.