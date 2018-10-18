В Калининграде центр городской среды откроется на базе БФУ им. Канта

Калининград, , 18:49 — REGNUM В Калининграде появится центр по вопросам развития городской среды, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 18 октября. О создании регионального центра шла речь в научно-техническом парке «Фабрика» БФУ им. И. Канта.

В ходе мероприятия подписано соглашение о создании регионального центра на базе университета. Планируется, что он заработает в этом году. Сейчас по всей России действуют уже десять таких центров. В их функции входит содействие муниципалитетам в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», вовлечение в него добровольцев, профильных студентов, помощь экспертов в области благоустройства.

«Деятельность центров заключается в улучшении качества проектов в сфере городской среды. Это касается благоустройства дворовых и общественных пространств: от скамеек до ландшафта. Центр будет отвечать за идеи, концепции проектов, работу с населением», — рассказал директор центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зоря.